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Заболеваемость ОРВИ за неделю упала почти на четверть, но широко распространен грипп - ЦОЗ

Киев • УНН

 • 14776 просмотра

Заболеваемость ОРВИ в Украине ниже эпидпорога на 9,8%, но циркулируют вирусы гриппа. С начала эпидсезона от гриппа и ОРВИ умерло 182 человека.

Заболеваемость ОРВИ за неделю упала почти на четверть, но широко распространен грипп - ЦОЗ

Уровень заболеваемости ОРВИ по Украине - на 9,8% ниже эпидемического порога, в недельном измерении заболеваемость упала почти на четверть, но фиксируется широкое географическое распространение вирусов гриппа, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

Детали

"За неделю эпидсезона с 24 по 30 марта 2025 года ОРВИ заболело 156 933 человека, из них - 83 243 ребенка. Это на 22,2% ниже показателей предыдущей недели", - сообщили в ЦОЗ.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19, как указано, "на 9,8% ниже эпидемического порога, рассчитанного для Украины".

За неделю зарегистрировано 267 пациентов с COVID-19. Среди них зарегистрировано три летальных исхода. Умершие не имели профилактических прививок против COVID-19 в течение последних 12 месяцев.

"В 23 (92%) регионах установлена циркуляция вирусов гриппа, что свидетельствует о широком географическом распространении вирусов гриппа в Украине", - указали в ЦОЗ.

Также зарегистрировано восемь летальных исходов среди пациентов с гриппом. Умершие не имели профилактических прививок против гриппа.

Ситуация с начала эпидсезона

30 сентября 2024 года в Украине начался эпидемический сезон гриппа и ОРВИ. Всего с 30 сентября 2024 года по 30 марта 2025 года респираторной группой инфекционных болезней переболело 3 860 000 человек, что на 4,1% меньше аналогичного периода сезона 2023-2024 годов.

С начала текущего эпидемического сезона количество умерших от гриппа и ОРВИ составляет 182 случая, согласно данным ЦОЗ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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