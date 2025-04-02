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Захворюваність на ГРВІ за тиждень впала майже на чверть, але широко поширений грип - ЦГЗ

Київ • УНН

 • 14779 перегляди

Захворюваність на ГРВІ в Україні нижча епідпорогу на 9,8%, але циркулюють віруси грипу. З початку епідсезону від грипу та ГРВІ померло 182 людини.

Захворюваність на ГРВІ за тиждень впала майже на чверть, але широко поширений грип - ЦГЗ

Рівень захворюваності на ГРВІ по Україні - на 9,8% нижче епідемічного порога, у тижневому вимірі захворюваність впала майже на чверть, але фіксується широке географічне поширення вірусів грипу, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.

Деталі

"За тиждень епідсезону з 24 до 30 березня 2025 року на ГРВІ захворіло 156 933 особи, із них - 83 243 дитини. Це на 22,2% нижче за показники попереднього тижня", - повідомили у ЦГЗ.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно з COVID-19, як вказано, "на 9,8% нижче епідемічного порога, розрахованого для України".

За тиждень зареєстровано 267 пацієнтів із COVID-19. Серед них зареєстровано три летальних випадки. Померлі не мали профілактичних щеплень проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців.

"В 23 (92%) регіонах встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про широке географічне поширення вірусів грипу в Україні", - вказали у ЦГЗ.

Також зареєстровано вісім летальних випадків серед пацієнтів із грипом. Померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу.

Ситуація з початку епідсезону

30 вересня 2024 року в Україні почався епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Всього з 30 вересня 2024 року до 30 березня 2025 року на респіраторну групу інфекційних хвороб перехворіло 3 860 000 осіб, що на 4,1% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років.

З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 182 випадки, згідно з даними ЦГЗ.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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