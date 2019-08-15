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Заблокировано механизм незаконных пассажирских перевозок из ОРДЛО через границу Украины

Киев  •  УНН

 • 12284 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Правоохранители заблокировали механизм незаконных пассажирских перевозок через государственную границу Украины с временно оккупированных территорий Луганской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

“Оперативными сотрудниками Государственной пограничной службы Украины совместно со Следственным управлением Главного управления национальной полиции в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева по итогам проведения негласных следственных действий в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины, было заблокировано схему незаконных пассажирских перевозок с временно оккупированных районов Луганской области на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что канал незаконных пассажирских перевозок организовали три человека — жители Киев и Луганска. Они привлекли к противоправной деятельности ряд водителей и транспортных средств для совершения перевозок пассажиров по маршруту следования из г. Киева в г. Луганск через пропускной пункт “Донецк-Изварино” с территории Российской Федерации.

Сначала пассажирские автобусы направлялись на территорию Российской Федерации через пункт пропуска “Гоптовка” после чего осуществляли въезд на временно неконтролируемую украинской властью территорию Луганской области через закрытый пункт пропуска “Изварино”.

Во время обысков в жилых помещениях и транспортных средствах фигурантов уголовного производства была изъята документация и электронные носители, подтверждающие причастность злоумышленников к организации незаконных пассажирских перевозок на территорию так называемой ЛНР.

В настоящее время двух соучастников противоправной схемы, водителей пассажирского автобуса, задержано во время совершения одной из пассажирских перевозок, и объявлено им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на транспортное средство, а также на другое изъятое в ходе обыска имущество.

Кроме того, в отношении пассажиров автобуса сообщением “Луганск-Киев” составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КоАП и судом привлечено последних к административной ответственности.

Напомним, сотрудники СБУ заблокировали рейсовые перевозки из Одессы через РФ в оккупированную Луганскую область.

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