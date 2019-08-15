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Заблоковано механізм незаконних пасажирських перевезень з ОРДЛО через кордон України

Заблоковано механізм незаконних пасажирських перевезень з ОРДЛО через кордон України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Правоохоронці заблокували механізм незаконних пасажирських перевезень через державний кордон України з тимчасово окупованих територій Луганської області. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

“Оперативними співробітниками Державної прикордонної служби України спільно з Слідчим Управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Прокуратури м. Києва за результатами проведення негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України, було заблоковано схему незаконних пасажирських перевезень з тимчасово окупованих районів Луганщини на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку”, — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що канал незаконних пасажирських перевезень організували три особи — жителі Києва та Луганська. Вони залучили до протиправної діяльності ряд водіїв та транспортних засобів для здійснення перевезень пасажирів по маршруту слідування з м. Києва до м. Луганська через пропускний пункт “Донецьк-Ізварине” з території Російської Федерації.

Зпочатку пасажирські автобуси прямували на територію Російської Федерації через пункт пропуску “Гоптівка” після чого здійснювали в’їзд на тимчасово неконтрольовану українською владою територію Луганської області через закритий пункт пропуску “Ізварине”.

Під час обшуків у житлових приміщеннях і транспортних засобах фігурантів кримінального провадження вилучено документацію та електронні носії, які підтверджують причетність зловмисників до організації незаконних пасажирських перевезень на територію так званої ЛНР.

На даний час двох співучасників протиправної схеми, водіїв пасажирського автобуса, затримано під час здійснення одного із перевезень пасажирів, та оголошено їм про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на транспортний засіб, а також на інше вилучене в ході обшуку майно.

Крім того, відносно пасажирів автобуса сполученням “Луганськ—Київ” складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) КУпАП та судом притягнуто останніх до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, співробітники СБУ заблокували рейсові перевезення з Одеси через РФ до окупованої Луганщини.

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