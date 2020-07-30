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За влияние на чиновников АМКУ женщина вымогала от представителя предприятий 4 млн грн

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Правоохранители задержали женщину, которая вымогала 4 млн грн за влияние на чиновников отделения Антимонопольного комитета Украины в пользу двух предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

"Особа требовала 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за влияние на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины. За "вознаграждение" обещала вынесение в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушений требований действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину задержали во время получения первой части денег в сумме 600 тыс. грн.

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ей о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Как сообщал УНН, чиновник Черновицкой ОГА попался на "откате" за тендер на около 220 тыс. грн.

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