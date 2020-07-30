За вплив на посадовців АМКУ жінка вимагала від представника підприємств 4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Правоохоронці затримали жінку, яка вимагала 4 млн грн за вплив на посадовців відділення Антимонопольного комітету України на користь двох підприємств. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
"Особа вимагала 4 млн грн неправомірної вигоди у представника двох підприємств за здійснення впливу на службових осіб Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. За "винагороду" обіцяла винесення на користь цих підприємств рішення про мінімізацію розміру штрафних санкцій, накладених на них через порушення вимог чинного законодавства", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жінку затримали під час одержання першої частини грошей у сумі 600 тис грн.
"Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – повідомили в Офісі Генпрокурора.
Як повідомляв УНН, чиновник Чернівецької ОДА попався на "відкаті" за тендер на близько 220 тис. грн.