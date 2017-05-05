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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За выступление на "Евровидении" Джамала получит почти 1 млн грн

Киев • УНН

 • 11980 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Сайт публичных закупок ProZorro опубликовал информацию о гонорарах, которые получат Джамала, группа ONUKA и Руслана за выступления во время проведения песенного конкурса "Евровидение" в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ProZorro.

За выступление на "Евровидении" Джамала получит почти 1 млн грн

Так, согласно информации, размещенной на сайте ПАО “Национальная общественная телерадиокампания Украины” заплатит певице Джамале 985 тыс. 500 грн. Этот гонорар является самым высоким среди украинских исполнителей.

Несмотря на то, что хедлайнером мероприятия назвали певицу Руслану, ее гонорар более чем вдвое ниже суммы, которую получит Джмала — 393 тыс. 652 грн.

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Кроме этого, группе ONUKA с Национальным академическим оркестром народных инструментов (НАОНИ) в сумме заплатят 213 тыс. грн за выступления и постпродакшн.

Пользователи социальных сетей возмутились фактом таких высоких гонораров для украинских исполнителей.

Украинские Национальные Новости

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