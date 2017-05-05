За виступ на "Євробаченні" Джамала отримає майже 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Сайт публічних закупівель ProZorro опублікував інформацію про гонорари, які отримають Джамала, гурт ONUKA та Руслана за виступи під час проведення пісенного конкурсу "Євробачення" в Києві. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт ProZorro.
Так, згідно з інформацією, розміщеною на сайті, ПАТ "Національна суспільна телерадіокампанія України" сплатить співачці Джамалі 985 тис. 500 грн. Цей гонорар є найвищим з-поміж українських виконавців.
Попри те, що хедлайнером заходу назвали співачку Руслану, її гонорар більш ніж вдвічі нижчий за суму, яку отримає Джмала - 393 тис. 652 грн.
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Окрім цього, гурту ONUKA з Національним академічним оркестром народних інструментів (НАОНІ) в сумі заплатять 213 тис. грн за виступи та постпродакшн.
Користувачі соціальних мереж обурилися фактом таких високих гонорарів для українських виконавців.