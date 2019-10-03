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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сентябрь в НАПК зафиксировали 260 нарушений антикоррупционного законодательства

Киев • УНН

 • 9660 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. За сентябрь НАПК обнаружило признаки 260 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

За сентябрь в НАПК зафиксировали 260 нарушений антикоррупционного законодательства

Сообщается, что в течение сентября в НАПК направили в суд 191 протокол об административных правонарушениях, утвердили 46 обоснованных выводов и направили 23 предписания.

"Уполномоченные лица Национального агентства составили и направили в суд 191 протокол об административных правонарушениях. За нарушение порядка представления отчета политической партии Национальное агентство направило в суд 27 протоколов, за нарушение порядка предоставления или получения взноса в пользу политпартии - 74 протокола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре Национальное агентство утвердило 46 обоснованных выводов об обнаруженных признаках правонарушений, связанных с коррупцией. Из них по результатам проверок в 29 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - всего более чем 7 млрд грн, а также установлены признаки умышленного непредставления 17 деклараций.

"Также Национальное агентство направило 23 предписания. Из них 17 предписаний внесены по результатам мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции, 6 предписаний - по результатам проверок государственных органов", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что с начала года Национальное агентство зафиксировало 2393 нарушения антикоррупционного законодательства.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова готовится судиться с НАПК из-за админпротокола.

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