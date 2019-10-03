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За вересень у НАЗК зафіксували 260 порушень антикорупційного законодавства

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. За вересень НАЗК виявило ознаки 260 порушень законодавства у сфері запобігання корупції. Про це повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції, передає УНН.

За вересень у НАЗК зафіксували 260 порушень антикорупційного законодавства

Повідомляється, що продовж вересня у НАЗК направили до суду 191 протокол про адміністративні правопорушення, затвердили 46 обґрунтованих висновків та направили 23 приписи.

"Уповноважені особи Національного агентства склали та направили до суду 191 протокол про адміністративні правопорушення. За порушення порядку подання звіту політичної партії Національне агентство направило до суду 27 протоколів, за порушення порядку надання або отримання внеску на користь політпартії – 74 протоколи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вересні Національне агентство затвердило 46 обґрунтованих висновків про виявлені ознаки правопорушень, пов’язаних з корупцією. З них: за результатами перевірок у 29 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – загалом на понад 7 млрд грн, а також встановлено ознаки умисного неподання 17 декларацій.

"Також Національне агентство направило 23 приписи. З них: 17 приписів внесено за результатами моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, 6 приписів – за результатами перевірок державних органів", - повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що з початку року Національне агентство зафіксувало 2393 порушення антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова готується судитися з НАЗК через адмінпротокол.  

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