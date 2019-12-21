По вчерашние сутки в столице произошли более 140 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. За пятницу, 20 декабря, в полицию поступило более 140 сообщений о ДТП в Киеве, есть травмированные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева в Facebook.
"За 20 декабря 2019 года на столичную службу "102" поступило 143 сообщения о ДТП, из которых в 3 авариях травмировались 3 людей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что около 18 часов, на проспекте Победы, водитель Chery совершил наезд (предварительно вне пешеходного перехода) на пешехода, которого в дальнейшем медики забрали на осмотр в больницу.
"Около 20 часов на бульваре Гавела водитель Chevrolet совершил наезд (предварительно - вне пешеходного перехода) на пешехода, которого в дальнейшем медики забрали на осмотр в больницу", - отмечается в сообщении.
Также, около 22 часов, на проспекте Мира неизвестный водитель совершил наезд (предварительно - на пешеходном регулируемом переходе) на пешехода и скрылся с места происшествия. Полицейские разыскивают беглеца. Пешехода медики забрали на осмотр в больницу.
Напомним, за прошлый год в Украине в ДТП погибли 1200 человек, более 6000 получили ранения.