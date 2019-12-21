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За вчорашню добу у столиці стались понад 140 ДТП

За вчорашню добу у столиці стались понад 140 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. За п’ятницю, 20 грудня, до поліції надійшло понад 140 повідомлень про ДТП в Києві, є травмовані. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва у Facebook.

"За 20 грудня 2019 року на столичну службу "102" надійшло 143 повідомлення про ДТП, з яких у 3 автопригодах травмувалось 3 людей", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що близько 18-ї години, на проспекті Перемоги, водій Chery скоїв наїзд (попередньо поза пішохідним переходом) на пішохода, якого надалі медики забрали на огляд до лікарні.

"Близько 20-ї години, на бульварі Гавела водій Chevrolet скоїв наїзд (попередньо - поза пішохідним переходом) на пішохода, якого надалі медики забрали на огляд до лікарні", - зазначається у повідомленні.

Також, близько 22-ї години, на проспекті Миру невідомий водій скоїв наїзд (попередньо - на пішохідному регульованому переході) на пішохода та утік з місця події. Поліцейські розшукують утікача. Пішохода медики забрали на огляд до лікарні.

Нагадаємо, за минулий рік в Україні в ДТП загинули 1200 людей, більше 6 тисяч поранено.

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