За убийство киевлянина правоохранители задержали его сокамерника
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Киеве за убийство мужчины задержали его бывшего сокамерника. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
О трагическом событии на ул. Серафимовича полиции сообщила 43-летняя сестра погибшего. Женщина приехала навестить родственника, однако обнаружила незапертую входную дверь, беспорядок в квартире, услышала неприятный запах и позвонила правоохранителям.
Правоохранители провели осмотр помещения, обследовали место преступления, опросили соседей и близких родственников, изъяли вещественные доказательства, среди которых и нож со следами крови.
Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. В рамках уголовного производства правоохранители установили, что потерпевший ранее судим за совершение грабежа.
За десять дней правоохранители установили, что смертельные ранения потерпевшему, вероятно, нанес 52-летний уроженец Киевской области - бывший сокамерник потерпевшего в колонии, где он отбывал наказание.
Во время общения с правоохранителями подозреваемый рассказал, что они выпивали. Около 2 часов ночи между товарищами возникла ссора. Старший схватил кухонный нож и нанес потерпевшему телесные повреждения. После этого сразу убежал из квартиры, прихватив мобильный телефон погибшего. Через несколько часов он уже сдал его в ломбард. Во время проведения следственных действий полиция изъяла вещественное доказательство.
Уроженцу Киевской области объявлено подозрение в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Задержанный более 20-ти лет провел за решеткой, освободился из мест лишения свободы полтора года назад. Теперь ему грозит новый тюремный срок - до 15 лет лишения свободы.