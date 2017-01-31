За вбивство киянина правоохоронці затримали його співкамерника
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Києві за вбивство чоловік затримали його колишнього співкамерника. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Про трагічну подію на вул. Серафимовича поліції повідомила 43-річна сестра загиблого. Жінка приїхала провідати родича, однак виявила незачинені вхідні двері, безлад у квартирі, почула неприємний запах і зателефонувала правоохоронцям.
Правоохоронці провели огляд помешкання, обстежила місце скоєння злочину, опитала сусідів та близьких родичів, вилучила речові докази, серед яких і ніж зі слідами крові.
Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що потерпілий раніше судимий за вчинення грабежу.
За десять днів правоохоронці встановили, що смертельні поранення потерпілому, імовірно, наніс 52-річний уродженець Київщини - колишній співкамерник потерпілого у колонії, де він відбував покарання.
Під час спілкування з правоохоронцями підозрюваний розповів, що вони випивали. Близько 2-ї години ночі між товаришами виникла сварка. Старший схопив кухонний ніж і наніс потерпілому тілесні ушкодження. Після цього відразу втік із квартири, прихопивши мобільний телефон загиблого. За кілька годин він уже здав його у ломбард. Під час проведення слідчих дій поліція вилучила речовий доказ.
Уродженцю Київщини оголошено підозру у скоєнні умисного вбивства та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманий більше 20-ти років провів за ґратами, звільнився з місць позбавлення волі півтора року тому. Тепер йому загрожує новий тюремний строк - до 15 років позбавлення волі.