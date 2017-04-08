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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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11 марта, 18:08 • 116667 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123943 просмотра

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За убийство экс-вице-спикера парламента Молдовы исполнителям пообещали 200 тыс. долл. - ГПСУ

За убийство экс-вице-спикера парламента Молдовы исполнителям пообещали 200 тыс. долл. - ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 11255 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. За убийство бывшего вице-спикера парламента Молдовы, лидера Демократической партии РМ Владимира Плахотнюка исполнителям пообещали 200 тыс. долл., из которых авансом они получили 100 тыс. долл., Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"За убийство лидера Демократической партии Молдовы злоумышленникам обещали 200 тыс. долларов, из которых 100 тыс. они заблаговременно получили в качестве аванса", - отметили в пресс-службе ведомства.

Во время предыдущих следственных действий установлено, по информации ГПСУ, что в состав ОПГ входит более 10 человек, которые в течение 2015-2016 годов совершили ряд тяжких преступлений в Киеве и Киевской области, среди которых убийство, похищение человека и разбои.

"6 апреля группа злоумышленников получила для реализации задуманного оружие, другое оборудование и автомобиль БМВ для побега. На протяжении 7 апреля на территории Республики Молдова, сразу после передачи денег, был задержан заказчик, 2 организатора и пособника убийства, а также изъято оружие (4 гранатомета РПГ-26, 2 пистолета CZ-75 с глушителями и патронами) и средства связи", - сообщили в ведомстве.

Одновременно на территории Украины, отметили в ГПСУ, задержан лидер этой преступной группировки, проведены обыски у 8-ми членов банды и их допросы (изъяты вещественные доказательства подготовки убийства, оружие, боеприпасы, орудия для совершения преступлений).

Напомним, Министерство внутренних дел Украины совместно с Министерством внутренних дел Молдовы предупредили заказное убийство молдавского политика.

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