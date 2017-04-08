За вбивство екс-віце-спікера парламенту Молдови виконавцям пообіцяли 200 тис. дол. - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. За вбивство колишнього віце-спікера парламенту Молдови, лідера Демократичної партії РМ Володимира Плахотнюка виконавцям пообіцяли 200 тисяч доларів, з яких авансом вони отримали 100 тис. дол., передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“За вбивство лідера Демократичної партії Молдови зловмисникам обіцяли 200 тисяч доларів, із яких 100 тисяч вони завчасно отримали як аванс”, — зазначили у прес-службі відомства.
Під час попередніх слідчих дій встановлено, за інформацією ДПСУ, що до складу ОЗГ входить більше 10 осіб, які протягом 2015-2016 років скоїли низку тяжких злочинів в Києві та Київській області, серед яких вбивство, викрадення людини та розбої.
“6 квітня група зловмисників отримала для реалізації задуманого зброю, інше обладнання та автомобіль БМВ для втечі. Впродовж 7 квітня на території Республіки Молдова, відразу після передачі грошей, було затримано замовника, 2-х організаторів і пособників вбивства, а також вилучено зброю (4 гранатомети РПГ-26, 2 пістолети CZ-75 з глушниками і набоями) і засоби зв’язку”, — поінформували у відомстві.
Одночасно на території України, зазначили у ДПСУ, затримано лідера цього злочинного угруповання, проведено обшуки у 8-ми членів банди та їх допити (вилучено речові докази підготовки вбивства, зброя, боєприпаси, знаряддя для скоєння злочинів).
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України спільно з Міністерством внутрішніх справ Молдови попередили замовне вбивство молдовського політика.