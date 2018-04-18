За неделю в Украине более 840 человек заболели корью

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 26273 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 61928 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 84215 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 98243 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 121644 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 148660 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 113660 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 136377 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188435 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 287162 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.5м/с
72%
Популярные новости

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 157713 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 139720 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 46954 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 202923 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 148186 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 149502 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 204243 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 425756 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 381730 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 466488 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 19150 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 19450 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 29105 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 39030 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 47790 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

За неделю в Украине более 840 человек заболели корью

Киев • УНН

 • 9288 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. За неделю, с 10 по 17 апреля, корью в Украине заболели 843 человека - 473 взрослых и 370 детей. Об этом во вторник сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.

За неделю в Украине более 840 человек заболели корью

"Всего в течение 15-ти недель 2018 корью заболели 10682 человек - 4076 взрослых и 6606 детей. С начала года от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых", - сообщили в Минздраве.

По оперативным данным, больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1925), Закарпатской (1782), Одесской (1295), Львовской (1114), Черновицкой (944) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Херсонской (19), Черниговской (21), Харьковской (22) и Сумской (26) областях.

В Минздраве напомнили, что лекарств от кори не существует. Остановить вспышка может только вакцинация.

"Вакцина есть в наличии у всех регионах. Остаток вакцин в Украине составляет около 278 000 доз", - говорится в сообщении.

В рамках усиленного иммунизации состоянию на 12 апреля, прививками охвачено 79,9% детей, в свое время пропустили первую дозу КПК, и 84,1% детей, которые своевременно не получили вторую дозу КПК, отметили в центре.

Как сообщал УНН, в Украине продолжается вспышка заболевания корью. За 13-ю неделю 2018 года в Украине заболели 699 человек .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье
Brent
$64.69
Bitcoin
$79,069.10
S&P 500
$5,108.15
Tesla
$237.06
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,984.24
Ethereum
$1,549.89