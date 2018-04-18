За неделю в Украине более 840 человек заболели корью

"Всего в течение 15-ти недель 2018 корью заболели 10682 человек - 4076 взрослых и 6606 детей. С начала года от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых", - сообщили в Минздраве.

По оперативным данным, больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1925), Закарпатской (1782), Одесской (1295), Львовской (1114), Черновицкой (944) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Херсонской (19), Черниговской (21), Харьковской (22) и Сумской (26) областях.

В Минздраве напомнили, что лекарств от кори не существует. Остановить вспышка может только вакцинация.

"Вакцина есть в наличии у всех регионах. Остаток вакцин в Украине составляет около 278 000 доз", - говорится в сообщении.

В рамках усиленного иммунизации состоянию на 12 апреля, прививками охвачено 79,9% детей, в свое время пропустили первую дозу КПК, и 84,1% детей, которые своевременно не получили вторую дозу КПК, отметили в центре.

Как сообщал УНН, в Украине продолжается вспышка заболевания корью. За 13-ю неделю 2018 года в Украине заболели 699 человек .



