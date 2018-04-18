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За тиждень в Україні понад 840 людей захворіли на кір

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. За тиждень, з 10 по 17 квітня, на кір в України захворіли 843 людини - 473 дорослих і 370 дітей. Про це у вівторок повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

За тиждень в Україні понад 840 людей захворіли на кір

"Всього впродовж 15-ти тижнів 2018 року на кір захворіли 10682 людей – 4076 дорослих і 6606 дітей. З початку року від ускладнень кору померло восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих", - повідомили у МОЗ.

За оперативними даними, найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1925), Закарпатській (1782), Одеській (1295), Львівській (1114), Чернівецькій (944) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Херсонській (19), Чернігівській (21), Харківській (22) і Сумській (26) областях.

У МОЗ нагадали, що ліків від кору не існує. Зупинити спалах може тільки вакцинація.

"Вакцина є у наявності в усіх регіонах. Залишок вакцин в Україні становить близько 278 тисяч доз", - йдеться в повідомленні.

У рамках посиленої імунізації станом на 12 квітня, щепленнями охоплено 79,9% дітей, які свого часу пропустили першу дозу КПК, і 84,1% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу КПК, зазначили у центрі.

Як повідомляв УНН, в Україні триває спалах захворювання на кір. За 13-й тиждень 2018 року в Україні захворіли 699 людей.

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