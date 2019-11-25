За неделю в Киеве поймали более 200 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве за неделю патрульные обнаружили более 200 водителей с признаками опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции столицы в Facebook.
"За прошедшие выходные патрульные обнаружили 73 водители в состоянии опьянения, за прошедшую неделю - 235, а с начала года более 10 000", - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что больше всего поражают показатели драгера, которые демонстрируют сильное состояние алкогольного опьянения у нарушителей.
"С такими показателями алкоголя человеку трудно ходить, а не то что управлять транспортным средством. Напомним, максимально допустимый уровень алкоголя, с которым разрешено управление транспортным средством, - 0,2 промилле", - добавили в патрульной, обнародовав фото с показателями драгера.
Напомним, пьяный водитель в Киеве не смог припарковаться и врезался в машину.
Как сообщалось, в селе Погребы Броварского района Киевской области водитель BMW пьяный наехал на беременную местную жительницу и пытался скрыться с места ДТП.