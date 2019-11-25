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За тиждень у Києві спіймали понад 200 п'яних водіїв

За тиждень у Києві спіймали понад 200 п'яних водіїв

Київ • УНН

 • 12852 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві за минулий тиждень патрульні виявили понад 200 водіїв з ознаками сп'яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції столиці у Facebook.

"За минулі вихідні патрульні виявили 73 водії в стані сп'яніння, за минулий тиждень — 235, а з початку року понад 10 000", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що найбільше вражають показники драгера, які демонструють сильний стан алкогольного сп'яніння у порушників.

"З такими показниками алкоголю людині важко ходити, а не те що керувати транспортним засобом. Нагадаємо, максимально допустимий рівень алкоголю, з яким дозволено керування транспортним засобом, — 0,2 проміле", - додали у патрульній, оприлюднивши фото з показниками драгера.

Нагадаємо, п'яний водій у Києві не зміг припаркуватися та врізався у машину.

Як повідомлялося, у селі Погреби Броварського району Київської області водій BMW напідпитку наїхав на вагітну місцеву жительку і намагався зникнути з місця ДТП.

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