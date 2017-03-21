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За неделю гриппом и ОРВИ заболело 170 тыс. украинцев

За неделю гриппом и ОРВИ заболело 170 тыс. украинцев

Киев • УНН

 • 10431 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. За 11 отчетную неделю с 13 по 19 марта ОРВИ заболело 170 274 ​​человека, из них 70,5% - дети в возрасте до 17 лет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"За отчетную неделю ОРВИ заболело 170 274 ​​человека, из них 70,5% - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составлял 399,1 на 100 тыс. населения, что больше на 21,9% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.

Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской (816,2), наименьший - в Закарпатской (225,5 на 100 тыс. населения) областях, однако ни в одной из областей Украины эпидемический порог не был превышен.

Как сообщал УНН, первый в Европе центр терапии марихуаной откроют в Сумской области.

 

Украинские Национальные Новости

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