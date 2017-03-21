За неделю гриппом и ОРВИ заболело 170 тыс. украинцев

"За отчетную неделю ОРВИ заболело 170 274 ​​человека, из них 70,5% - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составлял 399,1 на 100 тыс. населения, что больше на 21,9% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.

Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской (816,2), наименьший - в Закарпатской (225,5 на 100 тыс. населения) областях, однако ни в одной из областей Украины эпидемический порог не был превышен.

Как сообщал УНН, первый в Европе центр терапии марихуаной откроют в Сумской области.