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За тиждень на грип та ГРВІ захворіло 170 тисяч українців

За тиждень на грип та ГРВІ захворіло 170 тисяч українців

Київ • УНН

 • 10434 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. За 11 звітний тиждень з 13 по 19 березня на ГРВІ захворіло 170 274 особи, із них 70,5 % – діти віком до 17 років. Про це УНН повідомили у прес-службі Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 170 274 особи, із них 70,5 % – діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складав 399,1 на 100 тисяч населення, що більше на 21,9 % порівняно з попереднім тижнем", - йдеться в повідомленні.

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Київській (816,2), найменший – у Закарпатській (225,5 на 100 тис. населення) областях, проте в жодній із областей України епідемічний поріг не був перевищений.

Як повідомляв УНН, перший в Європі центр терапії марихуаною відкриють на Сумщині.

 

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