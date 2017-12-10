За неделю в Донецкой области задержали более 30 лиц, причастных к "ДНР"
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Донецкой области за неделю задержаны 32 человека, которые принимали участие в вооруженных формированиях “ДНР” или поддерживали связь с ними. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Донецкой области, передает УНН.
“На блокпостах в Донецкой области задержаны 28 человек, которые, согласно базами данных, принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях „ДНР“. Еще 4 человека, которые поддерживают связь с боевиками”, — сообщили в полиции.
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Сейчас правоохранители проверяют информацию по каждому подозреваемому. Проводятся следственные действия.
Напомним, 8 декабря боевики “ДНР” в Днепропетровской области приговорили к пожизненному заключению.