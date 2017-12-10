За тиждень на Донеччині затримали понад 30 осіб причетних до "ДНР"

“На блокпостах в Донецькій області затримано 28 осіб, які, згідно з базами даних, приймали безпосередню участь в незаконних збройних формуваннях „ДНР“. Ще 4 людини, які підтримують зв’язок з бойовиками” — повідомили в поліції.

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Наразі правоохоронці перевіряють інформацію по кожному підозрюваному. Проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, 8 грудня Бойовика “ДНР” на Дніпропетровщині засудили до довічного ув’язнення.