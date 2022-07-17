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За неделю в беларусь из рф было совершено не менее 15 рейсов транспортных самолетов

За неделю в беларусь из рф было совершено не менее 15 рейсов транспортных самолетов

Киев • УНН

 • 216497 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. За неделю в беларусь прилетели не меньше 15-и военно-транспортных самолётов вкс рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Беларускі Гаюн.

С 9 по 17 июля 2022 года мониторинговая группа Беларускі Гаюн зафиксировала увеличение числа прилётов в Беларусь крупных транспортных самолётов из РФ. Только на военный аэродром в Мачулищах было как минимум:

▪️10 прилётов Ил-76 вкс рф;
▪️2 прилёта Ан-22 вкс рф;
▪️3 прилёта Ан-124 вкс рф;

Цитата

«Ан-22 — самый большой в мире турбовинтовой самолёт, как и Ан-124, он используется для перевозки крупногабаритного груза. По нашей информации, как минимум часть из этих самолётов что-то привезли в Беларусь, однако что именно — неизвестно. У одних только Ан-124 на борту было до 20 человек персонала.

Ко всему прочему, на этой неделе в Беларусь впервые с апреля прилетел и улетел самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ (RF-94268). В общей сложности он пробыл на территории Беларуси 5 дней 12 часов и «работал» в воздушном пространстве РБ в сопровождении истребителей из Барановичей — трижды по 6 часов за это время», - говорится в сообщении.

Так же в мониторинговой группе добавляют, что среди направлений, куда улетели или откуда прилетали эти самолёты можно выделить: Таганрог, Иваново, Тверь и Анапу.

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