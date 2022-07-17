За тиждень до Білорусі з Росії було здійснено не менше 15 рейсів транспортних літаків

З 9 по 17 липня 2022 року моніторингова група Беларускі Гаюн зафіксувала збільшення кількості прильотів до Білорусі великих транспортних літаків із рф. Тільки на військовий аеродром у Мачулищах було як мінімум:

▪️10 прильотів Іл-76 пкс рф;

▪️2 прильоту Ан-22 пкс рф;

▪️3 прильоту Ан-124 пкс рф;

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«Ан-22 — найбільший у світі турбогвинтовий літак, як і Ан-124, він використовується для перевезення великогабаритного вантажу. За нашою інформацією, як мінімум частину цих літаків щось привезли до Білорусі, проте що саме — невідомо. В одних лише Ан-124 на борту було до 20 осіб персоналу.

До того ж, цього тижня до Білорусі вперше з квітня прилетів і полетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 ВКС РФ (RF-94268). Загалом він пробув на території Білорусі 5 днів 12 годин і «працював» у повітряному просторі РБ у супроводі винищувачів із Барановичів — тричі по 6 годин за цей час», - йдеться у повідомленні.

Так само в моніторинговій групі додають, що серед напрямків, куди відлетіли або звідки прилітали ці літаки, можна виділити: таганрог, іваново, твер і анапу.