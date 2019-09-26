За семь месяцев в Киеве заключили более 13,5 тыс. браков — Киевстат

Согласно данным Киевстата, браков в январе-июле 2019 года по г. Киеву заключено 13 552, что составляет 7,9 регистраций на 1000 человек населения. Самый высокий уровень брачности (15,1 регистраций на 1000 человек) зафиксирован в Шевченковском районе, а самый низкий (6,1 на 1000 человек) - в Святошинском районе.

Частота регистраций расторгнутых браков по городу составляет 1,4 на 1000 человек. Самый высокий уровень расторгнутых браков наблюдался в Шевченковском районе (2,0 регистраций на 1000 человек), самый низкий - в Святошинском и Соломенском районах (по 1,2 на 1000 человек).

Напомним, 19.09.2019 в Украине произошло свадебный бум: поженились более 1500 пар.