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За сім місяців у Києві уклали понад 13,5 тис. шлюбів – Київстат

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Протягом січня-липня поточного року в Києві було укладено понад 13,5 тис. шлюбів. Відповідні дані оприлюднило Головне управління статистики у місті Києві Державної служби статистики України, передає УНН.

За сім місяців у Києві уклали понад 13,5 тис. шлюбів – Київстат

Відповідно до даних Київстату, шлюбів у січні-липні 2019 року по м.Києву укладено 13 552, що складає 7,9 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (15,1 реєстрацій на 1000 осіб) зафіксований у Шевченківському районі, а найнижчий (6,1 на 1000 осіб) – у Святошинському районі.

Частота реєстрацій розірвань шлюбів по місту становить 1,4 на 1000 осіб. Найвищий рівень розірвань шлюбів спостерігався у Шевченківському районі (2,0 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Святошинському та Солом’янському районах (по 1,2 на 1000 осіб).

Нагадаємо, 19.09.2019 в Україні відбувся весільний бум: одружилися понад 1500 пар.

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