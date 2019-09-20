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Весільний бум: 19 вересня побралось понад 1,5 тис. пар

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Учора, 19.09.2019 року, в Україні відбувся весільний бум – одружилися понад 1500 пар. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

“У марафоні, приуроченому до символічного збігу цифр у даті 19.09.2019, взяли участь 1553 пари, які зареєстрували шлюб у відділах ДРАЦС. Найбільше марафонців виявилося у місті Києві, Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Київській областях”, — йдеться в повідомленні.

При цьому 275 подружніх пар скористалися послугою “Шлюб за добу”, ще 16 молодят виявили бажання заручитися в цей день.

У шести областях провели церемонії в межах послуги “ювілейне весілля”. Зокрема, повторні урочистості відзначили ювіляри, які святкували срібне (25 років подружнього життя), коралове (35 років) та золоте (50 років) весілля.

Нагадаємо, 19.09.2019 року у столичних відділах державних реєстрацій цивільного стану було заплановано понад 200 реєстрацій шлюбів.

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