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Сьогодні у столиці заплановано понад 200 реєстрацій шлюбів

Сьогодні у столиці заплановано понад 200 реєстрацій шлюбів

Київ • УНН

 • 9173 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні, 19.09.2019 року у столичних відділах державних реєстрацій цивільного стану заплановано понад 200 реєстрацій шлюбів. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Центрального РАЦСу Києва.

“На сьогодні по місту Києву заплановано 230 реєстрацій шлюбів. У Центральному РАЦСі — 50 шлюбів. У столиці запланована найбільша кількість шлюбів, в жодній області України такої кількості немає”, — повідомили у пресслужбі.

Протягом дня цифра може збільшуватися, адже кияни та гості столиці можуть скористатися послугою “Шлюб за добу”.

Нагадаємо, з 14 серпня 2016 року у Києві запрацював проект так званих експрес-шлюбів, коли сім’ю можна створити за добу.

Раніше УНН повідомляв, що з початку поточного року українці уклали близько 100 тисяч шлюбів.

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