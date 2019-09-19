Сьогодні у столиці заплановано понад 200 реєстрацій шлюбів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні, 19.09.2019 року у столичних відділах державних реєстрацій цивільного стану заплановано понад 200 реєстрацій шлюбів. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Центрального РАЦСу Києва.
“На сьогодні по місту Києву заплановано 230 реєстрацій шлюбів. У Центральному РАЦСі — 50 шлюбів. У столиці запланована найбільша кількість шлюбів, в жодній області України такої кількості немає”, — повідомили у пресслужбі.
Протягом дня цифра може збільшуватися, адже кияни та гості столиці можуть скористатися послугою “Шлюб за добу”.
Нагадаємо, з 14 серпня 2016 року у Києві запрацював проект так званих експрес-шлюбів, коли сім’ю можна створити за добу.
Раніше УНН повідомляв, що з початку поточного року українці уклали близько 100 тисяч шлюбів.