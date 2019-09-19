Сегодня в столице запланировано более 200 регистраций браков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня, 19.09.2019 года в столичных отделах государственных регистраций гражданского состояния запланировано более 200 регистраций браков. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Центрального ЗАГСа Киева.
“На сегодня по городу Киеву запланировано 230 регистраций браков. В Центральном ЗАГСе — 50 браков. В столице запланирована наибольшее количество браков, в одной области Украины такого количества нет”, — сообщили в пресс-службе.
В течение дня цифра может увеличиваться, ведь киевляне и гости столицы могут воспользоваться услугой “Брак в сутки”.
Напомним, с 14 августа 2016 года в Киеве заработал проект так называемых экспресс-браков, когда семью можно создать в сутки.
Ранее сообщал УНН, что с начала текущего года украинцы заключили около 100 тысяч браков.