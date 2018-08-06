За семь месяцев местные бюджеты получили на 23% больше поступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. За 7 месяцев в местные бюджеты поступило на 22,6% больше денег. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе, передает УНН.
“В течение января-июля 2018 года в местные бюджеты уплачено (сальдо) 125 млрд гривен. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 22,6%, или на 23 млрд гривен. За 7 месяцев 2017 года в бюджеты территориальных общин было направлено 101,9 млрд гривен”, — говорится в сообщении.
При этом, в июле в местные бюджеты поступило почти 19 млрд грн, что на 22%, или на 3,4 млрд грн больше июля 2017 года.
Налога и сбора на доходы физических лиц в сводный бюджет в январе-июле 2018 уплачено 125,6 млрд грн. Этот показатель на 24,7%, или на 24,9 млрд грн превышает поступления прошлогоднего периода.
В июле 2018 года плательщики направили 19,9 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц, что на 24,7%, или на 3,9 млрд грн больше июля 2017 года.
Напомним, за семь месяцев госбюджет получил на 18% больше поступлений, чем в соответствующем периоде прошлого года.