За сім місяців місцеві бюджети отримали на 23% більше надходжень

“Протягом січня-липня 2018 року до місцевих бюджетів сплачено (сальдо) 125 млрд гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 22,6%, або на 23 млрд гривень. За 7 місяців 2017 року до бюджетів територіальних громад було спрямовано 101,9 млрд гривень”, — сказано у повідомленні.

При цьому, у липні до місцевих бюджетів надійшло майже 19 млрд грн, що на 22%, або на 3,4 млрд грн більше липня 2017 року.

Податку та збору на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету протягом січня-липня 2018 року сплачено 125,6 млрд грн. Цей показник на 24,7%, або на 24,9 млрд грн перевищує надходження минулорічного періоду.

У липні 2018 року платники спрямували 19,9 млрд грн податку та збору на доходи фізичних осіб, що на 24,7%, або на 3,9 млрд грн більше липня 2017 року.

Нагадаємо, за сім місяців держбюджет отримав на 18% більше надходжень, ніж у відповідному періоді минулого року.