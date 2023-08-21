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За мошенницу Ксенофонтову внесли почти миллион гривен залога

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Оксана Ксенофонтова, подозреваемая в мошенничестве и незаконном завладении имуществом покойного мужа - бизнесмена Александра Ксенофонтова, вышла из изолятора временного содержания, за нее внесли залог. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Цитата

“Подозреваемая внесла залог — 805 тыс. 200 грн, и освобождена из под стражи”, — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Она добавила, что суд возложил на Ксенофонтову следующие обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду;
  • не отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
  • сдать на хранение в соответствующих органов государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину (в случае их наличия).

Напомним

Оксана Ксенофонтова подозревается в противоправном завладении имуществом бизнесмена Александра Ксенофонтова, где потерпевшей от ее действий стороной являются родные дети покойного бизнесмена, которым она приходится мачехой.

По данным следствия, после смерти мужа она вместе с другими лицами подделали документы, что подтверждается судебными экспертизами, и завладела недвижимым имуществом в центре Киева, а также дорогостоящими автомобилями компании мужа ООО “СП “ АТАД К” общей стоимостью более 300 млн грн.

11 июня 2021 года Оксане Ксенофонтовой сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи которой предусматривает лишение свободы от’пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В связи с сокрытием Оксаны Ксенофонтовой от следствия, судом было предоставлено разрешение на ее задержание с целью принудительного привода в суд для рассмотрения меры пресечения. Долгое время ей удавалось скрываться от следствия, однако на прошлой неделе Ксенофонтова была задержана.

По словам Ивана Ксенофонтова, людям, которые помогли разыскать его мачеху — будет выплачено обещанное вознаграждение в размере 900 тыс. грн. Вместе с тем в розыске все еще пособница Ксенофонтовой — Лилия Солончук, за которую также обещано вознаграждение.

Добавим, что по убеждению Ивана Ксенофонтова, к мошенничеству с имуществом его отца причастны не только его мачеха, а влиятельные люди, в частности экс-нардеп Александр Дубовой и его родственник Олег Бабенко. По его словам, именно они устроили в свое время Оксану Жук секретаршей к его отцу, которая вскоре стала его женой, а еще через некоторое время бизнесмен умер при загадочных обстоятельствах.

Свою связь с Александром Дубовым не скрывает и сама Оксана Жук (Ксенофонтова). Сегодня ее адвокат заявил в суде, что в апреле 2022 года она вступила в благотворительный фонд “Добра и любви”, который принадлежит семье Дубовых. Заметим, что в апреле 2022 года она уже официально находилась в розыске, а поэтому Дубовой мог способствовать ее сокрытию от следствия.

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