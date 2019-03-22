За год ОБСЕ помогла осуществить 50 проектов по ремонту водных систем на Донбассе

В частности, с марта 2018 года по март 2019 года в Луганской области было реализовано всего 23 проекта по ремонту и обеспечено 481 “окно тишины”, а в Донецкой — 27 проектов и 495 “окон тишины”.

“СММ отмечает Всемирный день водных ресурсов в 2019 году, предпринимая конкретные действия, направленные на обеспечение водоснабжения для всех”, — прокомментировали показатели в организации.

Напомним, за прошлый год на востоке Украины 3,6 миллиона человек непосредственно пострадали от повреждения водных систем, которые были вызваны вооруженным противостоянием.