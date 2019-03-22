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За год ОБСЕ помогла осуществить 50 проектов по ремонту водных систем на Донбассе

Киев • УНН

 • 5794 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В прошлом году Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ оказала содействие в реализации 50 проектов по ремонту на объектах водной инфраструктуры, сообщает УНН со ссылкой на Тwitter организации.

За год ОБСЕ помогла осуществить 50 проектов по ремонту водных систем на Донбассе

В частности, с марта 2018 года по март 2019 года в Луганской области было реализовано всего 23 проекта по ремонту и обеспечено 481 “окно тишины”, а в Донецкой — 27 проектов и 495 “окон тишины”.

“СММ отмечает Всемирный день водных ресурсов в 2019 году, предпринимая конкретные действия, направленные на обеспечение водоснабжения для всех”, — прокомментировали показатели в организации.

Напомним, за прошлый год на востоке Украины 3,6 миллиона человек непосредственно пострадали от повреждения водных систем, которые были вызваны вооруженным противостоянием.

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