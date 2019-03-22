За рік ОБСЄ допомогла здійснити 50 проектів по ремонту водних систем на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У минулому році Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ посприяла в реалізації 50 проектів по ремонту на об’єктах водної інфраструктури, повідомляє УНН з посиланням на Тwitter організації.
Зокрема, з березня 2018 року по березень 2019 року в Луганській області було реалізовано всього 23 проекти по ремонту та забезпечено 481 “вікно тиші”, а в Донецькій — 27 проектів і 495 “вікон тиші”.
“СММ відзначає Всесвітній день водних ресурсів в 2019 році, роблячи конкретні дії, спрямовані на забезпечення водопостачання для всіх”, — прокоментували показники в організації.
Нагадаємо, за минулий рік на сході України 3,6 мільйона чоловік безпосередньо постраждали від пошкодження водних систем, які були викликані збройним протистоянням.