За год почти 25 тыс. мужчин жаловались на домашнее насилие

"На протяжении 2018-го в Национальную полицию Украины поступило 24,5 тысячи заявлений, сообщений от мужчин о совершенных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием", - сообщили в ведомстве.



Всего в течение прошлого года на домашнее насилие жаловалось более 115 тысяч украинцев.



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Как сообщал УНН, за прошлый год на горячую линию общественной организации "Ла Страда-Украина" поступило 22542 звонка, почти все они касаются предупреждения домашнего насилия.