За рік майже 25 тис. чоловіків скаржились на домашнє насильство
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. За минулий рік до поліції звернулось 24,5 тисячі чоловіків зі скаргами про домашнє насильство. Про це повідомили у прес-центрі Нацполіції України у відповідь на запит журналіста УНН.
“Впродовж 2018-го до Національної поліції України надійшло 24,5 тисячі заяв, повідомлень від чоловіків про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством ”, - повідомили у відомстві.
Загалом впродовж минулого року на домашнє насильство скаржилось понад 115 тисяч українців.
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Як повідомляв УНН, за минулий рік на гарячу лінію громадської організації "Ла Страда-Україна" надійшло 22 542 дзвінки, майже всі вони стосуються попередження домашнього насильства.