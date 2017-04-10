За ремонтом дорог можно будет наблюдать онлайн - В.Омелян

"Совместно с муниципалитетом Сеула разрабатываем более совершенную систему "Кост", предусматривающая не только мониторинг фактических данных - заказанных работ, проведенных тендеров, использованных материалов, но и видеонаблюдение за каждым участком ремонтных работ онлайн", - сообщил министр.

По его словам, система "Кост" уже полноценно работает, еще одну систему FIDIC по контролю качества дорожных работ, планируют запустить в пилотном режиме в этом году.

Как сообщал УНН, по словам В.Омеляна, участок автотрассы Н-02 Львов-Тернополь должно быть отремонтирована до конца года.