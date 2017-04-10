За ремонтом доріг можна буде спостерігати онлайн - В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністерство інфраструктури України спільно з владою Сеула розробляє систему, яка дозволить в режимі онлайн спостерігати за кожною ділянкою ремонтних робіт. Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян на прес-конференції у Львові, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
"Спільно з муніципалітетом Сеула розробляємо більш досконалу систему "Кост", яка передбачатиме не лише моніторинг фактичних даних - замовлених робіт, проведених тендерів, використаних матеріалів, а й відеонагляд за кожною ділянкою ремонтних робіт онлайн", - повідомив міністр.
За його словами, система "Кост" вже повноцінно працює, ще одну систему FIDIC за контролем якості дорожніх робіт, планують запустити в пілотному режимі цього року.
Як повідомляв УНН, за словами В.Омеляна, ділянка автотраси Н-02 Львів-Тернопіль має бути відремонтована до кінця року.