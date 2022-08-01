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За пять месяцев IТ-армия заблокировала более 6 тысяч российских ресурсов

Киев • УНН

 • 88858 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. За пять месяцев полномасштабного вторжения россии в Украину IТ-армия заблокировала более 6 тысяч российских онлайн-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Минцифры.

Цитата

"С 26 февраля по 30 июля IТ-армия атаковала более 6000 (российских – ред.) онлайн-ресурсов", – говорится в сообщении.

Детали

IТ-армия:

• останавливала работу сайтов государственных учреждений рф, из-за чего россияне не могли получить госуслуги, провести финансовые операции и даже поступить в учебное заведение;

• блокировала сайты национальных и региональных СМИ и онлайн-телевидения, благодаря чему вражеские ресурсы не могли распространять пропаганду;

• останавливала работу военторгов и онлайн-магазинов по продаже дронов, чтобы помешать россиянам поставлять необходимое снаряжение своим солдатам-убийцам;

• выводила из строя CRM-системы, из-за чего останавливалась работа многих предприятий и страдала экономика рф;

• "положила" сайт роскосмоса, где рф угрожала и публиковала спутниковые снимки центров НАТО;

• блокировала крупнейшую тендерную площадку рф росэлторг, которая принадлежит правительству москвы, из-за чего произошла утечка конфиденциальных данных россиян;

• блокировала сервисы для бизнеса, тендерные площадки, сервисы онлайн-бухгалтерии, интернет-провайдеры, сервисы покупки авиабилетов и страхования, онлайн-сервисы курьерской доставки, заказов еды, интернет-покупок и т.д.

Напомним

Неизвестные хакеры взломали российскую радиостанцию ​​"Коммерсант FM" – в прямом эфире звучали гимн Украины и песни на украинском языке.

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