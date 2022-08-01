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За п'ять місяців ІТ-армія заблокувала понад 6 тисяч російських ресурсів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. За п'ять місяців повномасштабного вторгнення росії в Україну ІТ-армія заблокувала понад 6 тисяч російських онлайн-ресурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Мінцифри.
Цитата
"З 26 лютого по 30 липня ІТ-армія атакувала більше ніж 6000 (російських – ред.) онлайн-ресурсів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
ІТ-армія:
• зупиняла роботу сайтів державних установ рф, через що росіяни не могли отримати держпослуги, провести фінансові операції та навіть вступити до навчального закладу;
• блокувала сайти національних і регіональних ЗМІ та онлайн-телебачення, завдяки чому ворожі ресурси не могли розповсюджувати пропаганду;
• зупиняла роботу воєнторгів та онлайн-магазинів з продажу дронів, щоб завадити росіянам постачати необхідне спорядження своїм солдатам-вбивцям;
• виводила з ладу CRM-системи, через що зупинялася робота багатьох підприємств та страждала економіка рф;
• "поклала" сайт роскосмосу, де рф погрожувала та публікувала супутникові знімки центрів НАТО;
• блокувала найбільший тендерний майданчик рф росэлторг, який належить уряду москви, через що стався витік конфіденційних даних росіян;
• блокувала сервіси для бізнесу, тендерні майданчики, сервіси онлайн-бухгалтерії, інтернет-провайдери, сервіси купівлі авіаквитків та страхування, онлайн-сервіси кур'єрської доставки, замовлень їжі, інтернет-покупок тощо.
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