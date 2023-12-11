За помощь рф в войне против Украины: ЕС ввел санкции против иранских производителей беспилотников

Совет ЕС ввел новые санкции против шести физлиц и пяти организаций, причастных к разработке и производству Ираном беспилотников, которые используются в войне России против Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Совета, передает УНН.

Детали

В санкционный список попали:

компания Shakad Sanat Asmari, ее генеральный директор, заместитель генерального директора и главный ученый;

компания Baharestan Kish Company и ее управляющий директор;

компания Saad Sazeh Faraz Sharif и ее генеральный директор;

компания Sarmad Electronic Sepahan Company, предлагающая услуги аэрокосмического инжиниринга

компании, помогающие Силам Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана совершенствовать программу БПЛА (Kimia Part Sivan Company).

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В отношении этих компаний будет введена мера по замораживанию активов и запрет на въезд в страны ЕС. Кроме того, запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам, указанным в списке, или в их пользу.

Дополнение

Соответствующие правовые акты, включая имена физических и юридических лиц в списке, опубликованные в Официальном журнале Европейского Союза.

Напомним

Правительство Великобритании создало новое агентство OTSI для обеспечения соблюдения санкций против России, которое должно заработать со следующего года, чтобы предотвращать уклонение от них и предоставлять консультации по вопросам соблюдения санкций.