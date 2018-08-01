За полгода в Украине изъяли более 14 тыс. единиц огнестрельного оружия и взрывчатки

"Во время этих оперативно-профилактических мероприятий выявлено более 3,3 тысяч нелегальных мигрантов, изъято более 14 тыс. единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В то же время разыскано тысячу человек, которые скрывались от органов следствия и суда", - отметил Александр Фацевич.

Как сообщал УНН, полиция разоблачила организованную преступную группировку, которое занималась поставкой в Украину и распространением нелегального оружия.

Ранее эксперты по вооружениям отмечали, что украинский рынок перенасыщен нелегальным оружием.