За полгода в Украине изъяли более 14 тыс. единиц огнестрельного оружия и взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Полицейские превенции за полгода изъяли более 14 тысяч единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Во время этих оперативно-профилактических мероприятий выявлено более 3,3 тысяч нелегальных мигрантов, изъято более 14 тыс. единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В то же время разыскано тысячу человек, которые скрывались от органов следствия и суда", - отметил Александр Фацевич.
Как сообщал УНН, полиция разоблачила организованную преступную группировку, которое занималась поставкой в Украину и распространением нелегального оружия.
Ранее эксперты по вооружениям отмечали, что украинский рынок перенасыщен нелегальным оружием.