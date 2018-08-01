За півроку в Україні вилучили понад 14 тис. одиниць вогнепальної зброї та вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Поліцейські превенції за півроку вилучили понад 14 тисяч одиниць вогнепальної зброї та вибухових речовин. Про це повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"Під час цих оперативно-профілактичних заходів виявлено понад 3,3 тисячі нелегальних мігрантів, вилучено понад 14 тисяч одиниць вогнепальної зброї та вибухових речовин. Водночас розшукано тисячу осіб, які переховувалися від органів слідства та суду", – зазначив Олександр Фацевич.
Як повідомляв УНН, поліція викрила організоване злочинне угруповання, яке займалась постачанням до України і поширенням нелегальної зброї.
Раніше експерти з озброєнь відзначали, що український ринок перенасичений нелегальною зброєю.