За півроку в Україні вилучили понад 14 тис. одиниць вогнепальної зброї та вибухівки

"Під час цих оперативно-профілактичних заходів виявлено понад 3,3 тисячі нелегальних мігрантів, вилучено понад 14 тисяч одиниць вогнепальної зброї та вибухових речовин. Водночас розшукано тисячу осіб, які переховувалися від органів слідства та суду", – зазначив Олександр Фацевич.

Як повідомляв УНН, поліція викрила організоване злочинне угруповання, яке займалась постачанням до України і поширенням нелегальної зброї.

Раніше експерти з озброєнь відзначали, що український ринок перенасичений нелегальною зброєю.