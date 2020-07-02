За полгода объем незаконных рубок сократился на 46% по всей Украине - Гослесагентство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. За пять месяцев в Украине сократился объем незаконных рубок на 46%. Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Объем незаконных рубок сократился на 46% по всей Украине. Каким образом?... совместно с Нацполицией мы осуществили более 18 000 рейдов, открыли 64 уголовных производства на сумму причиненного ущерба почти 6,5 млн грн, а также инициировали 32 дела в суде", - написал Заблоцкий.
Также по его словам, реализация необработанной древесины стала возможным исключительно через э-аукционы.
Заблоцкий отметил, что кроме того, объем незаконных рубок сократился из-за обнародования планов реализации необработанной древесины и годовых планов заготовки.
"... подключили к системе электронного учета древесины 100% постоянных лесопользователей. Отныне все, кто заготавливают древесину, обязательно ее маркируют", - написал Заблоцкий.
Напомним, в Украине запустили онлайн-сервис по проверке древесины.