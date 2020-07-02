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За півроку обсяг незаконних рубок скоротився на 46% по всій Україні - Держлісагенство

За півроку обсяг незаконних рубок скоротився на 46% по всій Україні - Держлісагенство

Київ • УНН

 • 11214 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. За п'ять місяців в Україні скоротився обсяг незаконних рубок на 46%. Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Обсяг незаконних рубок скоротився на 46% по всій Україні. Яким чином?...спільно з Нацполіцією ми здійснили понад 18 000 рейдів, відкрили 64 кримінальні провадження на суму заподіяної шкоди майже 6,5 млн грн, а також ініціювали 32 справи у суді", - написав Заблоцький.

Також за його словами, реалізація необробленої деревини стала можливою виключно через е-аукціони.
Заблоцький зазначив, що окрім того, обсяг незаконних рубок скоротився через оприлюднення планів реалізації необробленої деревини та річні плани заготівлі.

"…підключили до системи електронного обліку деревини 100% постійних лісокористувачів. Відтепер усі, хто заготовляють деревину, обов’язково її маркують", - написав Заблоцький.

Нагадаємо, в Україні запустили онлайн-сервіс з перевірки деревини.

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