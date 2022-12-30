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При поддержке "МХП-Громади" для пунктов несокрушимости на Черкасщине закупили партию STARLINK

При поддержке "МХП-Громади" для пунктов несокрушимости на Черкасщине закупили партию STARLINK

Киев • УНН

 • 366203 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Для пунктов несокрушимости в Черкасской области закупили 37 комплектов STARLINK. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.

Цитата

“Усиливаем наши пункты несокрушимости по области. При поддержке Фонда "МХП-Громади" наше Черкасское агентство регионального развития приобрело крупную партию телекоммуникационного оборудования STARLINK. 37 комплектов уже направились в районы. Спасибо нашим партнерам!”, – написал Табурец.

Напомним

В Черкасской области при поддержке “МХП-Громади” открыли новое креативное пространство. 

Справка

"МХП–Громади" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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