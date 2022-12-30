За підтримки “МХП-Громаді” для пунктів незламності на Черкащині закупили партію STARLINK
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Для пунктів незламності на Черкащині закупили 37 комплектів STARLINK. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.
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“Підсилюємо наші пункти незламності по області. За підтримки Фонд "МХП-Громаді" наша Черкаська агенція регіонального розвитку придбала велику партію телекомунікаційного обладнання STARLINK. 37 комплектів уже попрямували в райони. Дякую нашим партнерам!”, - написав Табурець.
Нагадаємо
На Черкащині за підтримки “МХП-Громаді” відкрили новий креативний простір.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.