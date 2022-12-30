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За підтримки “МХП-Громаді” для пунктів незламності на Черкащині закупили партію STARLINK

За підтримки “МХП-Громаді” для пунктів незламності на Черкащині закупили партію STARLINK

Київ • УНН

 • 366205 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Для пунктів незламності на Черкащині закупили 37 комплектів STARLINK. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.

Цитата

“Підсилюємо наші пункти незламності по області. За підтримки Фонд "МХП-Громаді" наша Черкаська агенція регіонального розвитку придбала велику партію телекомунікаційного обладнання STARLINK. 37 комплектів уже попрямували в райони. Дякую нашим партнерам!”, - написав Табурець.

Нагадаємо

На Черкащині за підтримки “МХП-Громаді” відкрили новий креативний простір. 

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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