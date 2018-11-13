За петицию о выделении бюджетных денег на ВПП в Днепре проголосовало 25000 жителей

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107278 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114550 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152496 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146364 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137382 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128639 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172591 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 40344 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 39432 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 106155 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 28221 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

04:35 • 31279 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 136864 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 172591 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 181557 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 192390 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 249807 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 152496 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 104347 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108670 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110946 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110333 просмотра
Актуальное
За петицию о выделении бюджетных денег на ВПП в Днепре проголосовало 25000 жителей

За петицию о выделении бюджетных денег на ВПП в Днепре проголосовало 25000 жителей

Киев  •  УНН

 • 3536 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Электронная петиция жителей Днепра и области к Президенту Украины с просьбой о предоставлении государственного финансирования на реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта города набрала на сайте Главы государства необходимые 25000 подписей, передает УНН.

За 44 дня до окончания срока, отведенного на сбор подписей на президентском сайте, число подписантов петиции о предоставлении государственного финансирования на реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта “Днепр” уже превысило минимально необходимую отметку в 25 тысяч.

Это означает, что Президент должен направить соответствующую бюджетную инициативу на рассмотрение правительства и парламента.

Как известно, выполнение государством своей части обязательств по реконструкции ВПП в Днепре означает автоматическое подключение к этому проекту частного инвестора — группы DCH Александра Ярославского. Он готов инвестировать в строительство современного аэровокзального комплекса международного класса.

Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта “Днепр” как объект стратегического военно-гражданского назначения построена в 50-60-х годах прошлого века и требует реконструкции. “Покрытие (взлетно-посадочной полосы - ред.) находится в критическом состоянии и исчерпало свой эксплуатационный ресурс. Верхний слой летного поля имеет значительные повреждения. Жители и гости города жалуются на плохой сервис, завышенные цены. Туристические компании составляют маршруты для своих клиентов с местом вылета из Запорожья или Киева. Однако, жителям Днепра и области было бы намного удобнее летать из родного города”, — говорится в тексте петиции на сайте Президента.

“Аэропорт Днепра является международным, но его внешний вид и техническое состояние не соответствует данному статусу и оставляет желать лучшего. Просим осуществить финансирование из государственного бюджета на реконструкцию и модернизацию или строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта города Днепр в размере 2,7 млрд грн”, — говорится в петиции, которая собрала необходимое количество голосов на президентском сайте.

Авторы петиции напоминают, что уже сегодня есть инвестор, который готов финансировать реконструкцию и развитие международного аэропорта Днепра, провести работы по модернизации аэровокзального комплекса.

На встрече с днепровскими журналистами Александр Ярославский подчеркнул, что нет никаких юридических препятствий для старта проекта, и что с его стороны задержки с выделением средств не будет.

“Если вы меня спросите, есть ли деньги на аэровокзальный комплекс, они есть. Вот у меня есть 70 млн, которые я могу по графику начинать инвестировать”, — сказал он.

А состояние ВПП в Днепре Ярославский оценил так: “Я думаю, что это последний сезон, когда эту полосу можно как-то использовать. Полосой ее назвать невозможно, туда просто не будут летать самолеты. Мои пилоты уже отказываются лететь, потому что это небезопасно”.

Авторы петиции на сайте Президента напоминают, что именно благодаря инвестициям группы DCH Александра Ярославского в размере свыше 107 млн долларов Харьков получил современный новый аэропорт в рамках подготовки к футбольному еврочемпионату-2012, и стал настоящей визитной карточкой города, встречающей важных гостей города — украинских и зарубежных политиков, спортсменов, звезд и бизнесменов.

Согласно сообщениям руководства харьковского аэропорта скоро там планируют принять миллионного пассажира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы